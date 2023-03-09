Організація з України вперше отримала Премію свободи імені Сахарова за документування воєнних злочинів РФ

Українська неурядова організація Truth Hounds отримала Премію свободи імені Сахарова 2023 року за «внесок у документування фактів і доказів воєнних злочинів, а також потенційних злочинів проти людяності». Про це 9 березня повідомив Норвезький гельсінський комітет (НГК), який започаткував премію 1980 року за підтримки самого Андрія Сахарова. Представники України отримують цю нагороду вперше.

«Робота з документування робить Truth Hounds важливою рушійною силою і гравцем, із яким мають рахуватися, – сказала генсекретар НГК Беріт Ліндеман. – Їхня небезпечна робота зумовлена бажанням справедливості для жертв цієї війни та їхніх рідних. Цьогорічна нагорода підкреслює, як правозахисний активізм у комбінації з інноваційними технологіями можуть надати міжнародній системі кримінального правосуддя докази, які потрібні для того, щоб розірвати коло безкарності, та забезпечити суд над воєнними злочинцями. Нагорода імені Сахарова – це знак нашої поваги як самій організації, так і всьому українському народу, який бореться проти неспровокованої російської агресії й брутального нападу».

У НГК додали, що організація Truth Hounds розпочала свою діяльність одразу після Революції гідності, з початком російської окупації Криму та збройного конфлікту на сході України, і за ці роки виросла у групу «висококваліфікованих документаторів та експертів з міжнародного гуманітарного права».

«Truth Hounds систематично документують порушення міжнародного гуманітарного права, збираючи свідчення потерпілих й інші вагомі докази, допомагаючи розслідуванням Міжнародного кримінального суду в Гаазі (ICC), українських слідчих, та слідчих з інших країн, які застосовують універсальну юрисдикцію, включаючи Норвегію. Truth Hounds поєднують роботу з відкритими джерелами (OSINT) із професійним документування під час польових місій. Норвезький гельсінський комітет допомагає цій роботі, надаючи для використання базу даних, спеціально розроблену для збереження та розслідування матеріалів, що стосуються порушень прав людини», – йдеться в повідомленні.

Робота Truth Hounds не обмежується Україною, а осягає також документування на Південному Кавказі, у Центральній Азії і в Білорусі.

У Truth Hounds заявили, що отримують «цю премію від імені громадян України, яких вбивають, переслідують і масово переселяють на чужі території саме тому, що у них є мужність відчувати себе українцями і заявляти про це. Від імені всіх людей, які за ці дев’ять років довірили нам найгірші спогади у житті».

Премію свободи імені Андрія Сахарова раніше отримували правозахисники з Чехословаччини, Росії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану й Угорщини.

Церемонія нагородження відбудеться 25 травня 2023 року в Нобелівському Центрі миру в Осло.