В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

По всій Україні у понеділок вдень оголошена масштабна повітряна тривога. У таких випадках громадян просять пройти в укриття.

Причиною повідомлень про ракетну небезпеку називають зліт російського МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

За даними Повітряних сил ЗСУ, від 20:00 вечора 5 листопада до півночі 6 листопада російські війська атакували Україну чотирма ракетами різних типів та 22 ударними дронами. Українські військові знищили 15 «шахедів» та керовану авіаракету Х-59.

Російські військові регулярно атакують регіони України з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.