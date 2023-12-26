У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу – загроза балістики (відбій)

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про небезпеку повідомили у Київській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях.



Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння для півночі, сходу, центру.

ОНОВЛЕННЯ! О 10:10 в регіонах поли оголошувати відбій.

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Російські війська з вечора 25 грудня до 3:00 26 грудня атакували Україну з південно-східного напрямку ударними БПЛА Shahed, 13 із яких збили українські військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.