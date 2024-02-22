ЗСУ попередили про наближення до кордонів кількох російських літаків. У низці областей – повітряна тривога

У низці областей України оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення до кордонів України кількох російських бомбардувальників Ту-22м3.

«Кілька бортів Ту-22м3, що здійснили виліт із аеродрому «Енгельс» (Саратовська область РФ), наближаються до східного кордону України! Існує загроза пусків ракет Х-22», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Нині повітряна тривога оголошена в Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.