В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – у РФ злетів МіГ-31К (відбій)

У всіх регіонах України оголошена ракетна небезпека, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

Українські військові зафіксували зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

ОНОВЛЕННЯ: о 19:12 Повітряні сили ЗСУ оголосили відбій.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.