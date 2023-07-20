В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – відбій

Ввечері 20 липня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.



Станом на 18:55 повітряну тривогу оголошено у всіх регіонах України. Влада закликає людей перебувати в укриттях.



У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

ОНОВЛЕННЯ! Близько 19:10 по регіонах почали оголошувати відбій.

Вночі 20 липня армія РФ атакувала південні області України. В Одесі і Миколаєві, за даними влади, є руйнування і 20 постраждалих, зокрема – п’ятеро дітей. Крім того, в Одесі загинула одна людина. За зведенням Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили загалом 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.