Мер Варшави випереджає Дуду в боротьбі за крісло президента – опитування

Мер Варшави, представник опозиційної партії «Громадянська платформа» Рафал Тшасковські з невеликою перевагою голосів може здобути перемогу в другому турі президентських виборів в Польщі. Такими є результати останнього опитування, що його 4 липня провів IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) – Інститут ринкових і суспільних досліджень.

За результатами опитувань IBRiS, мера Варшави Рафала Тшасковського готові підтримати 47,2 відсотка виборців, за його суперника, кандидата від владної партії «Право і справедливість», нині чинного президента Анджея Дуду голосуватимуть 45,9 відсотка поляків.

Враховуючи незначну різницю в підтримці головних кандидатів, важливу роль в тому, хто стане сьомим президентом Республіки Польщі, матимуть голоси тих громадян, які в першому турі віддали перевагу іншим дев’ятьом кандидатам на посаду президента. Зокрема, як зазначають ЗМІ, мова про тих виборців, які в першому турі віддали свої голоси безпартійному журналістові Шимонові Головні.

Він зайняв третє місце у першому турі голосування. За нього проголосували понад 2 мільйони 600 тисяч громадян (13,87 відсотка).

Досі не визначились з вибором президента 6,9 відсотка громадян.

Перший тур виборів відбувся 28 червня. Чинний президент здобув 43,5% голосів, Тшасковський – 30,5%.

Другий тур виборів президента Польці відбудеться 12 липня. За результатами опитування IBRiS, у голосуванні готові взяти участь 65,4 відсотка громадян.