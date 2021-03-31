У «Конча-Заспі» хочуть створити центр розслідування справ про сексуальне насильство над дітьми

На території державної резиденції «Конча-Заспа» планують влаштувати пілотний Центр дитячого правосуддя щодо розслідування справ про сексуальне насильство над дітьми. В Офісі президента у середу обговорили його створення.

За даними ОПУ, це буде перший такий центр у межах пілотного проєкту, досвід якого потім поширять по всій Україні.

«Мета цих центрів – єдиний раз, у єдиному місці здійснити збір доказів у справі, а також допомогти дитині та її сім’ї отримати всі необхідні послуги», – заявив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

За його словами, в Україні, з урахуванням кількості населення та досвіду країн Заходу, потрібно відкрити близько 100 таких центрів дитячого правосуддя.

Дитячий омбудсмен каже, що через пілотний центр в «Конча-Заспі» будуть проходити всі справи проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей в місті Києві та Київській області. Очікується, що будуть визначені окремі фахівці-практики, які пройдуть спеціалізоване навчання.

«Дуже хотілося б вже за пів року запустити цей центр», – сказав Кулеба.

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За даними Офісу дитячого омбудсмена, кожна п’ята дитина в Україні стає жертвою різних форм сексуального насильства, і в більшості випадків кримінальні справи щодо злочинців не відкриваються або не завершуються обвинувальним вироком. При цьому діти отримують додаткові психологічні травми, адже їх неодноразово допитують у межах досудового слідства та під час судових розглядів справ.