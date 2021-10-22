ТСК щодо «вагнерівців» може заслухати міністра Тарана – Безугла

Тимчасова слідча комісія щодо операції із затримання російських найманців ПВК «Вагнер» може запросити для дачі свідчень міністра оборони Андрія Тарана. Про це журналістам 22 жовтня заявила голова комісії, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

За її словами, члени комісії розглядають таку можливість, тому що до міністра «залишилися питання».

Як передає видання «Уніан», Безугла припускає, що наступного тижня комісія зможе оприлюднити проміжний звіт щодо своєї роботи.

«Наскільки ми зможемо відповісти на кожне питання, це кожен зможе оцінити під час проміжного звіту», – сказала вона.

Читайте також: У Міноборони заперечують дані Бутусова про звільнення ексначальника ГУР з військової служби

Тимчасова слідча комісія, яку очолює Безугла, розслідує «можливі протиправні дії представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України».

Як заявила сама депутатка 22 жовтня, ця ж комісія почала розслідувати масову загибель українських військових під час виходу з Іловайська у 2014 році.

18 серпня 2021 року в соцмережах і деяких медіа, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.