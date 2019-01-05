Brisbane International: Цуренко зіграє в фіналі з Плішковою

Українська тенісистка Леся Цуренко побореться за титул на турнірі Brisbane International в Австралії з представницею Чехії, восьмою ракеткою світу Кароліною Плішковою.

У півфіналі Плішкова обіграла Донну Векіч з Хорватії, а Цуренко взяла гору над п’ятою ракеткою світу Наомі Осакою.

Для українки це перший у кар’єрі фінал турніру серії Premier. За підсумками тижня вона вже вже гарантувала собі рекордну, мінімум 24-ту позицію у рейтингу WTA.

Фінальний поєдинок відбудеться 6 січня не раніше 17:00 за місцевим часом (09:00 за Києвом).

Минулого року перемогу у Брісбені святкувала інша українська тенісистка – Еліна Світоліна, однак цього року вона програла у першому ж матчі.