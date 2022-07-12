З виборами щодо обрання депутатів замість Новинського і Лубінця вирішать, коли не буде воєнного стану – ЦВК

Центральна виборча комісія повідомила, що отримала постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народних депутатів Вадима Новинського та Дмитра Лубінця, але не буде поки призначати вибори, щоб заповнити нині вакантні депутатські місця.

«За виборчим законодавством, Комісія мала б призначити проміжні вибори у цих округах. Однак на засіданні ЦВК зазначила, що відповідно до закону про правовий режим воєнного стану в Україні заборонено проводити вибори. Через активну фазу бойових дій поки що неможливо спрогнозувати стан безпекової ситуації, існування терористичних загроз, оцінити ступінь пошкодження обʼєктів інфраструктури, що використовуються для проведення виборів на цій території, та в цілому гарантувати дотримання законності і правопорядку. Такі обставини унеможливлюють ухвалення Комісією рішення про призначення проміжних виборів народних депутатів в ОВО №57 та №60 (Донецька обл.)», – йдеться в повідомленні.

У відомстві кажуть, що постановили розглянути це питання після припинення або скасування воєнного стану.

Дмитро Лубінець став Уповноваженим ВР з прав людини, а Вадим Новинський склав депутатські повноваження, бо заявив про намір «зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві(МП) та на відновленні зруйнованих храмів».