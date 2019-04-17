ЦВК дозволила виборчій комісії на полярній станції самостійно надрукувати бюлетені

Центральна виборча комісія дозволила дільничній виборчій комісії на полярній станції України в порядку винятку самостійно виготовити бюлетені для голосування в другому турі. Таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні 17 квітня.

«Комісія надала дозвіл дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці № 801052 територіального виборчого округу № 223, утвореної на полярній станції України, виготовити, як виняток, виборчі бюлетені для повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України безпосередньо цією комісією в кількості 13 штук, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на цій виборчій дільниці», – йдеться в повідомленні ЦВК.

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Згідно з рішенням комісії, бюлетені мають за формою і текстом відповідати постанові ЦВК від 7 квітня «Про текст та колір виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року»

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.​