Прокуратура Москви відкликала виклик українського журналіста Цимбалюка – адвокат

Прокуратура Москви відкликала виклик кореспондента УНІАН у Москві Романа Цимбалюка, повідомив у фейсбуці його адвокат Микола Полозов.

За його словами, на сьогодні помічником прокурора ЦАО Москви був призначений виклик журналіста для надання пояснень.

«Роману необхідно було з’явитися о 10:00 в кабінет №43 прокуратури ЦАО м. Москви.... Але помічник прокурора не з’явилася на призначений нею захід. Кабінет №43 на четвертому поверсі прокуратури виявився зачиненим. Нікого із трьох помічників прокурора не виявилося на місці», – розповів адвокат.

Полозов сказав, що в сусідньому кабінеті повідомили про те, що насправді виклик був відкликаний.

«Добре це чи не дуже, поки говорити передчасно. Очевидно, що поки «повна неясність»... У будь-якому випадку, м’яч зараз на боці державних органів РФ, подивимося, якими будуть їхні дії», – сказав адвокат.

Адвокат також не виключає, що прокуратура вирішила «не навантажувати себе зайвою роботою перед новорічними святами», і «активність продовжиться вже наступного року».

Про те, що російська влада звинувачує українського журналіста, Романа Цимбалюка в екстремізмі – повідомили у фейсбуці сам Цимбалюк і його адвокат Микола Полозов. Журналіст і його адвокат заявили про наміри звертатися до незалежних міжнародних судових інстанцій.

МЗС України, коментуючи звинувачення щодо Цимбалюка в екстремізмі, заявило, що влада Росії продовжує випалювати медійне середовище.

Роман Цимбалюк – кореспондент агентства УНІАН у Росії, єдиний український журналіст, акредитований у Росії.