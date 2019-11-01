На заході України видимість обмежена через тумани – ДСНС

Українські синоптики попереджають про спричинене туманом обмеження видимості в областях Західної України.

«За даними Українського гідрометцентру, 1 листопада в західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нині в Україні фіксується похолодання, на значній частині території вночі фіксується мінусова температура, вдень – незначний плюс. Наприкінці цього і на початку наступного тижня синоптики очікують значного потепління, яке супроводжуватиметься опадами.