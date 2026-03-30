Туреччина заявляє про перехоплення четвертої іранської ракети

Міністерство оборони Туреччини 30 березня оголосило про перехоплення та знищення балістичної ракети, запущеної з Ірану.



Згідно із заявою міністерства, ракету перехопили системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, що базуються у східному Середземномор'ї.



Це четверта іранська балістична ракета, перехоплена в повітряному просторі Туреччини або на шляху до нього.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.