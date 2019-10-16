Політика Туреччини щодо Криму не змінилася – посол

Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере запевняє, що політика його країни щодо невизнання анексії Криму Росією не змінилася. Як йдеться в повідомленні посольства Туреччини в Києві у твітері, так посол прокоментував приїзд минулого тижня депутатів Держдуми Росії з анексованого Криму до Туреччини.

«Наша позиція така ж, як і раніше. Ми не визнали анексію, наша політика стосовно Криму не змінилася, ми підтримуємо територіальну цілісність України, включаючи Крим та Донбас», – йдеться в повідомленні.

Російські депутати, зокрема обрані на незаконно проведених Росією виборах у Криму Наталя Поклонська і Руслан Бальбек, приїхали у Стамбул 12 жовтня для участі в конференції спікерів парламентів із протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії. Поклонська опублікувала в фейсбуці фото рукостискання з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Після цього голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і Всесвітній конгрес кримських татар засудили поїздку Поклонської і Бальбека до Туреччини.

На думку національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, Ердоган «поняття не мав», хто такі Поклонська і Бальбек.

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині у зв’язку із зустріччю президента Ердогана з представниками анексованого Криму. Крім того, для пояснень викликали посла Туреччини.

Поклонська реакцію української сторони на її візит до Туреччини назвала «неадекватною і смішною».

Анкара на офіційному рівні раніше відмовлялася мати справу з депутатами, обраними в Криму. Туреччина, як і переважна більшість країн світу, не визнає анексію Криму.