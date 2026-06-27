Туреччина заявила про готовність знову зібрати делегації України та Росії за столом переговорів

Туреччина готова зібрати за столом переговорів делегації України та Росії, заявив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан.



Фідан зазначив, що Анкара прагне до того, щоб російсько-українська війна завершилася в найкоротші терміни шляхом діалогу та на основі міжнародного права.



«У цьому контексті я хочу заявити не лише сторонам, як я вже повідомив їм, а й світовій громадськості, що ми готові знову зібрати делегації Росії та України за столом переговорів у нашій країні», – сказав Фідан, якого цитує агенція Anadolu.

Туреччина виступила майданчиком для переговорів української та російської делегацій після початку повномасштабного вторгнення РФ – у березні 2022 року. Тоді ці переговори не завершились миром. Після того Анкара заявляла про готовність прийняти мирні переговори і бути посередником, а президент Туреччини неодноразово зустрічався чи проводив телефонні переговори як з українською, так і з російською стороною.

Останні переговори між Україною та Росією у Туреччині відбулися у травні та в червні минулого року. Тоді дипломатичних проривів щодо завершення війни досягти не вдалося, однак тоді був узгоджений обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) тоді зазначали, що російські офіційні особи продовжують імітувати зацікавленість у добросовісних переговорах.