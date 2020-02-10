Туреччина заявляє, що «нейтралізувала» 101 сирійського солдата

Туреччина заявляє, що «нейтралізувала» 101 сирійського урядового солдата після артилерійського обстрілу по турецькому спостережному пункту в аеропорту Тафтаназ на сході провінції Ідліб з боку сил режиму президента Сирії Башара Асада, внаслідок якого загинули п'ятеро турецьких солдатів.

За даними Міністерства оборони Туреччини, були знищені три танки і дві артилерійські установки, а також збитий гелікоптер.

Сутички сталися в той час, як російська делегація прибула до столиці Туреччини Анкари для переговорів через зростання напруженості в Ідлібі, останньому оплоті повстанців у Сирії.

Турецькі представники заявили російській делегації, що напади на спостережні пункти Туреччини на північному заході Сирії мають негайно припинитися, і що такі напади не залишаться без відповіді, повідомив 10 лютого офіс президента Туреччини.

Минулого тижня в результаті нападу сил Асада в Ідлібі загинули вісім турецьких солдатів та один цивільний співробітник, що працював на турецьких військових.

Ідліб був оплотом опозиційних та антиурядових збройних формувань від початку сирійської громадянської війни в 2011 році.

У вересні 2018 року Туреччина і Росія домовилися перетворити Ідліб на зону деескалації, в якій агресивні дії заборонені. Але відтоді понад 1800 цивільних загинули під час атак російських та сирійських сил.