Станом на ранок 2 листопада кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла до 79. Про це повідомили в Управлінні із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Постраждали внаслідок стихійного лиха 962 людини, 743 з них вже виписали з лікарень, ще 219 продовжують лікування.

Пошукові роботи тривають у восьми постраждалих будинках в Ізмірі.

Землетрус магнітудою 6,9 на дні Егейського моря найбільше вразив місто Ізмір на заході Туреччини і розташований неподалік грецький острів Самос в Егейському морі.

І Туреччина, і Греція розташовані на лініях тектонічних зсувів, і землетруси в них стаються часто. Зокрема, в січні 2020 року понад 30 людей загинули і понад 1600 були травмовані внаслідок землетрусу на сході Туреччини, в провінції Елазиг. У липні 2019 року через землетрус залишилися без електроенергії значні частини столиці Греції Атен.