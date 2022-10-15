Вибух на шахті в Туреччині: кількість загиблих зросла до 40

Число жертв вибуху на вугільній шахті на півночі Туреччини зросло до щонайменше 40 людей, повідомив 15 жовтня міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу.

«Ми нарахували загалом 40 загиблих. 58 шахтарів змогли врятуватися», – сказав Сойлу.

Медіа повідомляють, що пожежа все ще триває.

Президент України Володимир Зеленський раніше 15 жовтня прокоментував трагедію, заявивши, що дізнався про неї «з великим сумом». Він висловив співчуття родичам загиблих і побажав швидкого одужання пораненим.

Пізніше 15 жовтня на місце аварії мав вилетіти президент Туреччини Реджеп Теїп Ердоган.

Вибух стався на шахті в районі Амасра чорноморської провінції Бартин. Як повідомила місцева влада, близько 110 людей працювали під землею, коли 14 жовтня на заході сонця сталася одна з найбільш смертоносних промислових аварій у Туреччині за останні роки.

Точна причина вибуху досі невідома.