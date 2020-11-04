У постраждалому від землетрусу Ізмірі завершили пошуково-рятувальні роботи

У турецькому Ізмірі завершилася пошуково-рятувальна операція на місцях зруйнувань, до яких призвів землетрус. Про це повідомило Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

За останніми даними, загинули внаслідок землетрусу 114 людей, 1035 постраждали, 137 продовжують лікування.

До пошукових робіт залучали 7 880 особового складу, 25 пошуково-рятувальних собак та 1206 транспортних засобів.

Землетрус магнітудою 6,9 на дні Егейського моря, який стався 30 жовтня, найбільше вразив місто Ізмір на заході Туреччини і розташований неподалік грецький острів Самос в Егейському морі.

І Туреччина, і Греція розташовані на лініях тектонічних зсувів, і землетруси в них стаються часто. Зокрема, в січні 2020 року понад 30 людей загинули і понад 1600 були травмовані внаслідок землетрусу на сході Туреччини, в провінції Елазиг. У липні 2019 року через землетрус залишилися без електроенергії значні частини столиці Греції Атен.