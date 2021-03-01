Туреччина оголосила про розробку ракети для польотів на Місяць

Туреччина повідомила про розробку ракети з гібридними двигунами, яку має намір використовувати для місії на Місяць. Про це заявив в інтерв’ю агентству Anadolu міністр промисловості і технології Туреччини Мустафа Варанк.

Він розповів, що ракета створюється на основі вивчення розробок компанії Delta V Space Technologies Inc. Про технічні характеристики ракети міністр не говорив.

Туреччина планує здійснити свою місячну програму в два етапи. Міністр назвав два терміни – 2023 рік і 2028 рік. Першим етапом передбачений спуск безпілотного апарату на поверхню Місяця.

За словами Варанка, його країна прагне увійти, як він висловився, до «вищої ліги у космічній сфері».

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 9 лютого оприлюднив національну космічну програму. Туреччина має намір побудувати космодром, відправити людину в космос, а також запускати супутники для цивільних і військових потреб.