Turkish Airlines відновлює рейси до Білорусі після понад 4-річної перерви – аеропорт Мінська

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines повертає рейси до Мінська, про що повідомляє національний аеропорт столиці Білорусі у своєму телеграм-каналі.

Рейси за маршрутом Стамбул – Мінськ – Стамбул будуть виконуватися з 21 вересня. Turkish Airlines літатиме шість разів на тиждень у вівторок, четвер і суботу: чотири рейси будуть нічними, два – денними.

«Національний аеропорт «Мінськ» вітає повернення турецького перевізника на білоруський авіаційний ринок і рекомендує пасажирам стежити за актуальним розкладом на офіційному сайті авіакомпанії», – йдеться у повідомленні аеропорту.

Раніше ЗМІ вже помітили квитки за маршрутом Стамбул – Мінськ у системі бронювання турецької авіакомпанії, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Час польоту становить 3 години 40 хвилин, що приблизно на дві години менше за тривалість аналогічного рейсу Belavia. Схоже, що Turkish Airlines літатиме до Мінська через територію ЄС.

Радіо Свобода звернулося до Turkish Airlines за коментарем.

Turkish Airlines припинила польоти до Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке підтримувала білоруська влада. Заборону на польоти неодноразово продовжували.

Після початку війни РФ в Україні мінський аеропорт залишили авіакомпанії, які не підтримали попередні міжнародні санкції, запроваджені проти білоруської авіації у зв’язку з вимушеною посадкою літака RyanAir з Романом Протасевичем і Софією Сапегою на борту. FlyDubai і Turkish Airlines продовжували літати до Мінська, але з початком повномасштабної війни РФ вони також скасували свої рейси. Остання відновлює польоти після перерви у понад чотири роки.

Білоруська компанія Belavia також літає до Стамбула з Мінська.