Президент Бердимухамедов став членом верхньої палати парламенту Узбекистану

Президент Туркменистану Гурбангули Бердимухамедов обраний членом Народної Ради (Халк Маслахати). Про це було оголошено на засіданні Кабінету Міністрів 29 березня, проведеному самим президентом, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

У початковому списку кандидатів Бердимухамедова не було і його обрання стало несподіванкою.

В урядовому засіданні взяла участь голова Меджлісу Гульшат Маммедова, яка зазначила, що «за главу держави свої голоси віддали сто відсотків виборців», повідомляють державні ЗМІ.

63-річний Бердимухамедов також був обраний до верхньої палати парламенту від Ахалського велаята, таким чином він одночасно став членом законодавчої влади, будучи при цьому главою виконавчої влади. Бердимухамедов також є головою уряду, тобто, прем’єр-міністром Туркменистану.

Зазначимо, що відповідно до змін до конституції, ухвалених у вересні минулого року, у випадку якщо президент Туркменистану з тих чи інших причин не зможе виконувати свої обов’язки, до обрання нового президента його повноваження переходять до голови Халк Маслахати. Таким чином, якщо його оберуть головою верхньої палати, що найбільш імовірно, президент Туркменистану створює обставини, які можуть призвести до виникнення конституційної кризи.

Змінена минулого року конституція Туркменистану не описує можливість виконання однією людиною посадових обов’язків президента і члена парламенту

Крім того, згідно з конституцією, вісьмох членів верхньої палати повинен був призначити сам Бердимухамедов.

Як зазначає місцева служба РС, у списку кандидатів до ради спочатку було 11 імен і президента там не було. Однак, за підсумками виборів, Центральна виборча комісія Туркменістану оголосила, що «по Туркменістану було зареєстровано 112 кандидатів в члени Халк Маслахати Міллі Генгеші». Вочевидь, ім’я президента внесли до переліку в останній момент.

Туркменська громадськість дізналася про обрання президента членом ради ввечері 30 березня. Про це повідомили на державному телебаченні.

Зміни і поправки до конституції, ухвалені у вересні минулого року, розглядалися експертами як маневр для передачі влади синові президента Сердару Бердимухамедову, який нещодавно був призначений віце-прем’єром уряду і головою Вищої контрольної палати Туркменістану, а також став членом Державної ради безпеки.

Вибори до Халк Маслахати Міллі Кенгеша відбулися 29 березня. Члени ради обираються на непрямих виборах – у голосуванні брали участь члени міських і обласних рад.

Народна Рада – це державний інститут, який не має конкретних владних повноважень. Однак приймає рішення з принципових питань життя республіки: вносить поправки в Конституцію, приймає рішення про проведення референдумів, вносить рекомендації щодо основних напрямків політичного, економічного і соціального розвитку держави