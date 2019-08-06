Держслужбовці в Туркменистані зможуть отримувати зарплату тільки після оплати комунальних послуг

Влада Туркменистану виявляє боржників і знаходить різні способи змусити населення оплачувати комунальні послуги. Зокрема, держслужбовці країни зможуть отримати зарплату тільки після того, як на роботі покажуть довідки про відсутність заборгованості з оплати за світло, газ і воду.

Як стало відомо кореспонденту туркменської служби Радіо Свобода, чиновникам-боржникам не видадуть зарплату за липень і серпень. Для отримання довідки про відсутність заборгованості йде щонайменше місяць.

В установах з електроенергії – величезні черги, які доходять до тисячі осіб. Тому, щоб отримати довідки, крім оплати наданої електроенергії, доводиться платити зверху хабар у 50 манатів, повідомляє сайт Радіо Азатлик.

Раніше керівництво деяких місцевих організацій пояснило свої дії вимогами прокуратури.

У квітні цього року держустанови Ашгабату, зокрема підприємство водоканалу, відмовилися виплатити зарплату співробітникам до внесення коштів за користування водою.

У громадському транспорті міста Туркменабада з’явилися оголошення з попередженням про вимкнення світла через заборгованість із квартплати. Раніше попередження про вимкнення електрики через заборгованість публікували в національній пресі.

У Дашогузькому регіоні Туркменистану у співробітників бюджетних організацій, в тому числі шкіл, вимагають попередньо оплатити комунальні послуги. Там спочатку вимагають принести квитанції про оплату електроенергії, води і газу, а потім здати гроші за користування комунальними послугами на кілька місяців вперед.