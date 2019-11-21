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21 листопада 2019, Київ 10:46
Новини | Міжнародні

Дональд Туск очолить Європейську народну партію

Туск очолив ЄНП

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19 листопада у Загребі Європейська народна партія обрала Дональда Туска на посаду президента. Його підтримав 491 делегат (93%), 37 голосували проти.

Головування Туска почнеться 1 грудня. На цій посаді він змінив Джозефа Даула.

Дональд Туск був прем’єр-міністром Польщі у 2007-2014 роках. З 2014-го року він очолює Європейську Раду, його каденція завершується на початку грудня 2019 року.

Туск неодноразово відвідував Україну і висловлював свою підтримку на міжнародній арені, засуджуючи російську агресію і закликаючи протистояти намірам російського президента Володимира Путіна.

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