Туск відповів Макрону: я мусив нагадувати, що Росія – це стратегінчна проблема Європи

Голова Європейської ради Дональд Туск 13 листопада виступив із промовою перед студентами Європейського коледжу в бельгійському Брюґґе наприкінці своєї каденції.

У промові він висловився проти виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу, а також згадав про нещодавні слова президента Франції Емманюеля Макрона про необхідність відновлення стратегічного діалогу з Росією.

«Президент Макрон каже, що поділяє погляди на це питання (прем’єр-міністра Угорщини – ред.) Віктора Орбана та сподівається, що пан Орбан зможе переконати поляків змінити своє ставлення до Росії. Можливо, але не мене, Емманюелю», – сказав Туск, який сам є поляком.

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Голова Європейської ради, який є послідовним критиком Росії, додав, що президент Росії Володимир Путін має на меті «не лише зберегти контроль над колишніми територіями Радянського Союзу, а й систематично послаблювати Євросоюз, провокуючи міждержавні розбіжності».

«Я мусив публічно нагадувати іншим майже щотижня, що Росія є не нашим стратегічним партнером, а нашою «стратегічною проблемою. Мене навіть називали «мономаніяком» за таку зосередженість на цій темі. Але зрештою воно було того варте», – згадує Туск.

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Коментуючи слова Макрона про необхідність «переглянути ставлення до Росії», він висловив сподівання, що це не станеться коштом суверенітету Європи.

Каденція Дональда Туска на посаді голови Європейської Ради завершується на початку грудня 2019 року.

7 листопада видання The Economist оприлюднило інтерв’ю президента Франції Емманюеля Макрона. В ньому він зокрема заявляв про необхідність «переглянути ставлення до Росії» для відбудови «миру в Європі».