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29 листопада 2019, Київ 14:49
Новини | Міжнародні

«Європа – найкраще місце на Землі». Туск склав повноваження голови Європейської ради

Дональд Туск передав свої повноваження новообраному очільнику Європейської ради бельгійцю Шарлю Мішелю

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У Брюсселі вранці 29 листопада відбулася церемонія передачі повноважень голови Європейської ради. Її транслювали на сайті Єврокомісії.

Голова ЄР останніх років Дональд Туск передав свої повноваження новообраному очільнику ради бельгійцю Шарлю Мішелю.

У своєму виступі Туск порівняв роки свого керівництва у Європейській раді з фільмами Альфреда Гічкока, нагадавши, що їх ознаменувала агресія Росії проти України, міграційна криза, теракти «Ісламської держави» в країнах ЄС, а наприкінці – Brexit.

/**/ /**/ Дональд Туск виступає на з’їзді ЄНП, Загреб, 20 листопада 2019 року
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«Я дуже пишаюсь тим, що останні п’ять років мав привілей служити Європі. Не абстрактній ідеї, але людям, націям, та їх спільним інтересам. Європа – найкраще місце на Землі. Принаймні поки вона лишається континентом свободи і верховенства права», – наголосив Туск.

Після цього виступу Туск передав наступнику символічний дзвоник, який на початку своєї промови ледь не впустив.

/**/ /**/ Голова Європейської ради Дональд Туск виступає під час пресконференції в Києві, Україна
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