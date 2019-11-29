«Європа – найкраще місце на Землі». Туск склав повноваження голови Європейської ради

У Брюсселі вранці 29 листопада відбулася церемонія передачі повноважень голови Європейської ради. Її транслювали на сайті Єврокомісії.

Голова ЄР останніх років Дональд Туск передав свої повноваження новообраному очільнику ради бельгійцю Шарлю Мішелю.

У своєму виступі Туск порівняв роки свого керівництва у Європейській раді з фільмами Альфреда Гічкока, нагадавши, що їх ознаменувала агресія Росії проти України, міграційна криза, теракти «Ісламської держави» в країнах ЄС, а наприкінці – Brexit.

«Я дуже пишаюсь тим, що останні п’ять років мав привілей служити Європі. Не абстрактній ідеї, але людям, націям, та їх спільним інтересам. Європа – найкраще місце на Землі. Принаймні поки вона лишається континентом свободи і верховенства права», – наголосив Туск.

Після цього виступу Туск передав наступнику символічний дзвоник, який на початку своєї промови ледь не впустив.