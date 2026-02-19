Польща може замінувати кордон протягом 48 годин після виходу з Оттавської конвенції – Туск

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що вихід Польщі з Оттавської конвенції означає, що вона зможе встановлювати протипіхотні міни вздовж свого східного кордону протягом 48 годин, якщо виникне загроза.



«Ми перебуваємо в процесі завершення цього мінного проєкту, який має вирішальне значення для нашої безпеки, для безпеки нашої території та кордону», – сказав на пресконференції Туск, якого цитує агенція Reuters.



У грудні заступник міністра оборони Павел Залевський повідомив Reuters, що Варшава вперше з часів Холодної війни відновить виробництво протипіхотних мін, щоб розмістити їх на своєму східному кордоні та потенційно експортувати до України.



Польща розпочала процес виходу з Оттавської конвенції у серпні та офіційно вийде з договору після шестимісячного періоду виходу, який закінчується 20 лютого 2026 року.



Більшість європейських сусідів Росії, крім Норвегії, виходять з договору, який забороняє виробництво та використання протипіхотних мін. Польща планує розгорнути міни у рамках свого проєкту «Східний щит» для забезпечення безпеки своїх кордонів з Білоруссю та російським анклавом Калінінград.



