Twitter дозволив своїм співробітникам працювати з дому і після закінчення пандемії

Соціальна мережа Twitter дозволила своїм співробітникам працювати з дому постійно, навіть після закінчення пандемії. Співробітники отримали відповідні листи від генерального директора компанії Джека Дорсі, повідомляє видання BuzzFeed.

Втім, лишатимуться і категорії співробітників, яким все ж доведеться виходити на роботу, наприклад, персоналу, що обслуговує сервери.

Як розповів виданню сам Дорсі, Twitter стане однією з перших великих компаній, які перейдуть на цю модель роботи «Ми продовжимо ставити безпеку наших людей і спільнот на перше місце», – наголосив він.

Також компанія не планує відновлювати робочі поїздки до вересня, за небагатьма винятками, і не проводитиме ніяких заходів до кінця поточного року.

Через пандемію коронавірусу компанії у багатьох країнах перейшли на роботу з дому у випадках, коли мали таку можливість.

Станом на 12 травня у світі зареєстровано понад 4,2 мільйона хворих на COVID-19. Померли майже 290 тисяч людей, одужали понад 1,4 мільйона хворих.