З квартири Тимчука зникли ювелірні вироби – поліція

З квартири загиблого народного депутата Дмитра Тимчука зникли деякі ювелірні вироби. Про це повідомили у столичній поліції.

«У ході проведення слідчих дій особа, близька до загиблого народного депутата, заявила про ймовірну відсутність декількох ювелірних виробів», – мовиться у повідомленні.

В поліції додали, що проводять перевірку, щоб встановити всі обставини.

Народний депутат України Дмитро Тимчук (фракція «Народного фронту») загинув у Києві 19 червня від кульового поранення. Колега загиблого, депутат Верховної Ради Антон Геращенко вказав, що це сталося «при чищенні нагородного пістолета».

Поліція розглядає кілька версій загибелі Тимчука. «Є ряд робочих версій, серед яких можливо нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. А також версії кримінального характеру в тому числі будуть розглядатися. В квартирі на момент вчинення правопорушення він був не сам. Тому зараз збираються свідчення громадянки, яка була присутня в цей час в квартирі, а також сусідів», – сказав очільник поліції.

Дмитрові Тимчуку було 46 років, він народився в російському місті Чита. Із початку російської агресії проти України підполковник запасу Тимчук став координатором групи «Інформаційний спротив», відомим українським блогером. Детально висвітлював перебіг Кримської кризи, інтервенцію Російської Федерації в Україну, а також сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.

У жовтні 2014 року Тимчук став народним депутатом України восьмого скликання.