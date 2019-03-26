Тимошенко заявила, що після виборів могла б працювати з Гриценком в одній команді

Лідер ВО «Батьківщина», кандидат у президенти України Юлія Тимошенко припускає, що після президентських перегонів могла б працювати в одній команді зі свої конкурентом на виборах Анатолієм Гриценком. Про це Тимошенко розповіла в програмі «В гостях у Дмитра Гордона».

«Я думаю, що Анатолій Гриценко – це серйозний політик. Це досить розумна людина. І може бути по-різному: ми можемо після всіх політичних перегонів з ним бути або разом, в одній демократичній команді – і це було б чудово, або ми можемо бути опонентами», – зазначила Тимошенко.

Гриценко назвав новини про можливе об’єднання з Тимошенко «весняним загостренням».

«Заголовки новин: «Тимошенко допускає об’єднання з Гриценком» До того: «Бойко допускає об’єднання з Тимошенко»... Весна прийшла – сезонний авітаміноз? Чи гормони закипіли? Чому вони заметушилися?» – написав він у Twitter

Найближчої неділі, 31 березня, в Україні відбудуться президентські вибори.

ТАКОЖ НА ТЕМУ ВИБОРІВ-2019:

Війна і вибори-2019. Українці мають обрати Верховного головнокомандувача ЗСУ

Росія кинула сотні мільйонів доларів, щоб зірвати вибори в Україні (огляд преси)

Як голосують українці. Сім карт, які пояснюють вибори президента