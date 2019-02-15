Тимошенко розкритикувала доручення Луценка розпочати перевірку стосовно неї

Народний депутат від «Батьківщини» й кандидат у президенти Юлія Тимошенко розкритикувала доручення генерального прокурора Юрія Луценка розпочати перевірку стосовно неї.

«Я би все-таки рекомендувала Юрію Віталійовичу дослухатися нашої дружньої поради і піти у відпустку на час виборчої кампанії. А то якось незручно виходить – він спочатку палко підтримує Петра Олексійовича [Порошенка] на його висуванні, а потім одну за одною штампує висмоктані з пальця справи проти його головних конкурентів», – написала Тимошенко у Facebook.

15 лютого в ГПУ розповіли, що напередодні на ім’я Луценка надійшла заява про незаконне збагачення Тимошенко й декларування нею недостовірної інформації. У зв’язку з цим генеральний прокурор доручив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі перевірити Тимошенко.

Громадська організація «Центр протидії корупції» звернулася до Генеральної прокуратури України із вимогою розслідувати можливе незаконне збагачення Тимошенко на основі даних про витрати на її лобістів у США. Про американських лобістів Тимошенко журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») розповіли в розслідуванні «Лобісти в подарунок».

Сама Юлія Тимошенко в коментарі «Схемам» заявляла, що не замовляла та не оплачувала послуг фірми Avenue Strategies – компанії, яка, згідно з надісланими до Міністерства юстиції США документами, мала займатися лобістською діяльністю на користь Тимошенко на території Америки.

Вона також стверджувала, що їй нічого невідомо про фірму Two Paths LLC (Делавер, США), яка підписала контракт на надання цих послуг в інтересах Тимошенко і зобов’язалася за них сплачувати 65 тисяч доларів щомісяця.