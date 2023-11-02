Тисячі афганців змушені залишити Пакистан під загрозою депортації

Тисячі афганців продовжують повертатися до Афганістану з Пакистану, намагаючись уникнути депортації після завершення кінцевого терміну, встановленого Ісламабадом для виїзду мігрантів без документів. Організація Об’єднаних Націй попереджає, що такий крок може призвести до «серйозних» порушень прав людини.

Посадовці заявили, що станом на 2 листопада понад 165 тисяч афганців залишили з Пакистану протягом місяця, відколи уряд наказав видворити приблизно 1,7 мільйона мігрантів під загрозою арешту та депортації. Понад 1 мільйон з них – це громадяни Афганістану, які втекли з країни після захоплення влади в Кабулі бойовиками «Талібану» в серпні 2021 року.

Більшість із них вирушили до кордону протягом останніх днів, оскільки наближався крайній термін 1 листопада, і поліція почала відкривати десятки центрів для затримання арештованих афганців перед їх видворенням. По той бік кордону представники «Талібану» також відкрили тимчасові транзитні табори для тих, хто повертається.

Понад 100 людей було затримано під час однієї поліцейської операції в місті Карачі 2 листопада, тоді як поліція затримала ще 425 афганців у Кветті – місті, розташованому найближче до прикордонного переходу Чаман.

Ісламабад заявив, що депортації мають на меті захистити «благополуччя та безпеку» в Пакистані після різкого зростання нападів, у яких уряд звинувачує бойовиків, що оперують із Афганістану.

Керована талібами адміністрація Афганістану відкинула звинувачення Пакистану проти афганських мігрантів і попросила всі країни, які приймають афганських біженців, дати їм більше часу для підготовки до репатріації.

Посольство Афганістану в Ісламабаді заявило, що депортація ще більше зашкодить відносинам між сусідніми країнами.

31 жовтня голова неурядової Комісії з прав людини Пакистану Хіна Джілані написала до Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), попереджаючи, що рішення Ісламабаду щодо висилки афганців може «спричинити гуманітарну кризу».

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Human Rights Watch (HRW) розкритикувала крайній термін, встановлений Ісламабадом, заявивши, що це призвело до значних загроз і жорстокого поводження з афганцями, які проживають у країні.

Пакистан відкинув заклики переглянути своє рішення з боку ООН, правозахисних груп і західних урядів, які закликали його включити до свого плану виявлення та захист афганців, яким загрожує переслідування вдома з боку правлячих бойовиків.

У Пакистані живуть понад 4 мільйонів афганських мігрантів і біженців. Близько 1,7 мільйона з них не мають документів, каже Ісламабад, хоча багато з них прожили в Пакистані все своє життя.

Близько 600 тисяч афганців виїхали до Пакистану після того, як «Талібан» захопив владу та нав’язав свою сувору інтерпретацію ісламського права, приєднавшись до великої кількості афганців, які вже жили там після радянського вторгнення в Афганістан у 1979 році. Деякі афганці, яким було наказано залишити Пакистан, ніколи не були в Афганістані.

З моменту повернення до влади жорсткий ісламістський «Талібан» заборонив жінкам і дівчатам-підліткам навчатися в Афганістані. Він також заборонив їм працювати в більшості секторів і перешкоджав їм залишати свої домівки.