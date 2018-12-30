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30 Грудень 2018, Київ 11:00
Новини | Міжнародні

У Росії розбився гелікоптер, є загиблі

Внаслідок аварії загинули чотири людини – всі, хто знаходився на борту

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У передмісті столиці Бурятії Улан-Уде вранці 30 грудня розбився приватний гелікоптер.

Внаслідок аварії загинули чотири людини – всі, хто знаходився на борту.

За попередніми даними, серед загиблих знаходився власник повітряного судна, відомий в Бурятії підприємець Сергій Рогов.

Як стверджує транспортна прокуратура Росії, вертоліт зазнав аварії при заході на посадку в селищі Верхня Березівка. Одна з версій причин катастрофи – несприятливі погодні умови.

Вертоліт впав на територію бази відпочинку, пише Сибір.Реаліі з посиланням на місцеві ЗМІ. При падінні він загорівся.

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