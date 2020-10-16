Міністр розвитку громад та територій хворий на COVID-19

У міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова діагностували коронавірусну хворобу, повідомляє пресслужба Мінрегіону 16 жовтня.

За повідомленням, Чернишов отримав позитивний текст методом полімеразно-ланцюгової реакції і зараз перебуває на самоізоляції. Зараз його обов’язки виконує перший заступник Василь Лозинський, але міністр повідомив, що працюватиме віддалено.

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«Всі робочі питання планую вирішувати та контролювати дистанційно. Цього року ми всі маємо опанувати цю звичку та навчитись бути ефективними в реальному житті та фактичних справах, залишаючись в онлайні. У Мінрегіоні ми одні з перших започаткували дистанційний формат роботи», – цитує Чернишова пресслужба міністерства.

Інші співробітники відомства, які контактували з міністром, здають тести і самоізолювалися.

В Україні 15 жовтня виявили 5992 нові випадки COVID-19. Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 287 231 випадок хвороби, померли – 5 408 людей, одужали – 121 919 (з них за останню добу – 2269).