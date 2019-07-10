До Дніпра із зони бойових дій доправили 10 поранених бійців і волонтера, який підірвався на міні

До лікарні імені Мечникова у Дніпрі із зони бойових дій на Донбасі доправили десятьох поранених бійців і волонтера, який підірвався на міні. Про це 10 липня повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

За його словами, поранені прибували впродовж тижня із Авдіївки, Новотроїцького і Новолуганського.

Як повідомив Сергій Риженко, троє поранених бійців – у тяжкому стані. Зокрема, в одного пораненого після травматичної ампутації ноги з’явилась ниркова недостатність. В іншого постраждали очі: одне вибите, другим він бачить лише на 10%.

Стан ще семи поранених оцінюється як середньо тяжкості. У них міно-вибухові травми і контузії.

Також у лікарні імені Мечникова лікують 23-річного волонтера, який возив військовим медикаменти й підірвався на міні. За даними штабу операції Об’єднаних сил, інцидент стався близько п’ятої ранку 8 липня поблизу Новотроїцького на Донеччині.

Зараз у Дніпрі його готують до протезування ступні.

«Зараз він перебуває в реанімації. Його готують до реампутації», – сказав Сергій Риженко.

10 липня в Дніпрі попрощались із загиблим на Донбасі бійцем батальйону «Айдар» Владиславом Локтіоновим, колишнім полоненим бойовиків «ДНР», який провів у заручниках майже два роки, а після звільнення і тривалого лікування знову повернувся на фронт.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.