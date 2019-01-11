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12 Січень 2019, Київ 01:31
Новини | Події

У Харкові обвалилася крівля недобудованого торгового павільйону, 3 людини травмовано

За даними поліції, інцидент стався поблизу станції метро імені Масельського

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Управління ДСНС у Харкові повідомило про обвал 11 січня металево-каркасних конструкцій недобудованого торгового павільйону на Московському проспекті, внаслідок чого троє людей зазнали травм.

Їх доправили до лікарні. Станом на 20:57 рятувальні роботи завершено. До них було залучено 45 рятувальників та 11 одиниць техніки.

За інформацією Нацполіції, поблизу станції метро ім. Олександра Масельського сталося падіння недобудованої конструкції, під якою в цей час знаходилися люди. Як повідомляється, зараз встановлюються обставини даної події.

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