У Харкові обвалилася крівля недобудованого торгового павільйону, 3 людини травмовано

Управління ДСНС у Харкові повідомило про обвал 11 січня металево-каркасних конструкцій недобудованого торгового павільйону на Московському проспекті, внаслідок чого троє людей зазнали травм.

Їх доправили до лікарні. Станом на 20:57 рятувальні роботи завершено. До них було залучено 45 рятувальників та 11 одиниць техніки.

За інформацією Нацполіції, поблизу станції метро ім. Олександра Масельського сталося падіння недобудованої конструкції, під якою в цей час знаходилися люди. Як повідомляється, зараз встановлюються обставини даної події.