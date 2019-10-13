У Києві на вулиці застрелили чоловіка – поліція

Поліція Києва повідомляє про стілянину на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі 13 жовтня. Є загиблий.

Раніше, 13 жовтня, до поліції надійшло повідомлення, що у Шевченківському районі на вулиці Дегтярівській біля офісу лежить чоловік із вогнепальними пораннями. За вказаною адресою прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативні групи головного і територіального управлінь поліції та кінологи. На місці правоохоронці виявили гільзи та поспілкувалися зі свідками злочину.

«За словами очевидців, нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім зникли на автомобілі чорного кольору. На даний час співробітники карного розшуку встановлюють мотиви вбивства 33-річного чоловіка, який від отриманих вогнепальних поранень помер у лікарні. Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативних заходів для затримання підозрюваних, на їх розшук орієнтовані всі наряди», – зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Як зазначають у поліції, вирішується питання про початок провадження за фактом умисного вбивства.