У Києві вшанували пам'ять Павла Шеремета. Сьогодні йому 50 років

У Києві на місці загибелі білоруського журналіста Павла Шеремета білоруські та українські журналісти вшанували його пам'ять – 28 листопада йому виповнилося б 50 років.

Акцію, ініційовану Білоруською асоціацією журналістів, підтримали українські журналісти та низка білоруських неурядових організацій, створених в Україні білоруськими біженцями.

«З 1990-х Павло показує нам, білоруським журналістам, як робиться справжня, смілива репортерська робота. Пам’ять про Павла не може зникнути. Ми не можемо зібратися в Мінську, провести вечір пам’яті, згадати це. Але ми тут, на місці, де закінчилося життя Павла, де його жахливо вбили, щоб залякати інших журналістів-розслідувачів, публіцистів. Але його ім’я, його творчість і життя продовжуються в нашій пам’яті», – зазначив заступник голови БАЖ Борис Гарецький.

Журналісти запалили свічки та поклали квіти до пам’ятника Павлу Шеремету в Києві неподалік від місця його загибелі.

Головний редактор інтернет-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва додала, що вдячна білоруським журналістам за ініціативу вшанувати пам'ять Павла Шеремета в день його народження.

«Незважаючи на те, що минуло п’ять років, ми досі не можемо зрозуміти, що сталося, і досі не можемо звикнути. Ми дуже сумуємо за нашим колегою», – сказала вона.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко додав, що для українських журналістів є прикладом того, як білоруські журналісти відстоюють свої права в умовах жорстких репресій.

«Павло Шеремет стає символом і прикладом журналістської місії та служіння професії для багатьох, особливо молодих журналістів, але такі меморіальні акції, як сьогодні до 50-річчя від дня його народження, – це можливість сказати, що Павло – це не лише символ, але й висловити слова підтримки рідним, матері та друзям», – сказав Сергій Таміленко.

Він додав, що Національна спілка журналістів України надає правову допомогу родині Павла Шеремета для захисту їхніх інтересів у розслідуванні вбивства Павла.

Білоруський, російський та український журналіст, виконавчий директор «Української правди», ведучий радіостанції «Вєсти» Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року від вибуху автомобіля в центрі Києва.

Імена підозрюваних в організації та вбивстві білоруського журналіста були оголошені 12 грудня 2019 року на брифінгу Національної поліції України. Наступного дня після брифінгу всіх трьох підозрюваних затримали:

Андрій Антоненко. Музикант, волонтер, співробітник Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. У квітні цього року він був звільнений під домашній арешт після 505 діб у слідчому ізоляторі.

Юлія Кузьменко. Лікар-кардіолог, була військовим лікарем у зоні бойових дій на Донбасі. Вийшла під домашній арешт у серпні 2020 року, вона провела у в’язниці понад 7 місяців.

Яна Дугар. Військова медсестра. Від початку її тримали під домашнім арештом, а минулого року суд зняв з неї електронний браслет.

Усі троє заперечують свою причетність до вбивства. З вересня 2020 року їхню справу розглядає суд. Справа про організаторів, замовників та механізмів злочину була виділена в окрему справу у червні 2020 року. Вона досі розслідується.

У середині листопада 2-21 року колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета могли співпрацювати з СБУ і не знали, проти кого їх використовують для підготовки та організації злочину. Він також додав, що слідство має двох свідків у розслідуванні можливого «білоруського сліду».