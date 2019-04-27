У Москві заарештували колишнього депутата Верховної Ради від Партії регіонів – ЗМІ

Суд у Москві заарештував українського підприємця і політика Павла Климця, якого звинувачують у даванні хабара в особливо великих розмірах. Про це повідомило російське видання «Коммерсантъ», згодом інформацію підтвердило українське інформаційне агентство «УНІАН».

Джерела «Коммерсанта» стверджують, що незадовго до арешту Климцю пропонували віддати або задешево продати свій бізнес на окупованій території українського Донбасу. За даними «Коммерсанта», він приїхав до Росії, щоб обговорити свої активи на окупованій бойовиками території України.

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Климець був депутатом Верховної Ради 5-го і 6-го скликань, загалом з 2007 по 2012 рік. Обидва рази обирався за списками Партії регіонів і входив до парламентської фракції цієї політичної сили.

Станом на зараз українська онлайн-версія журналу Forbes оцінює статки Климця у 34 мільйони доларів. У 2013 році видання вносило його до списку 20 найбагатших дончан року.