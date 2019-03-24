У Парижі знову трапилися зіткення «жовтих жилетів» з поліцією

У Парижі 23 березня під час 19-х щотижневих антиурядових демонстрацій «жовтих жилетів» трапилися сутички між мітингувальниками та поліцією, поліція застосувала сльозогінний газ.

Після випадків вандалізму влада вирішила посилити поліцейських також військовими.

Прем’єр-міністр Франції Едуард Філіп 18 березня оголосив про заборону акцій протесту «жовтих жилетів» на Єлисейських полях та в деяких інших районах Парижа, щоб запобігти насильству.

Рух «жовтих жилетів», який почався в листопаді 2018 року як протест проти підвищення тарифів на паливо, зараз об’єднує противників курсу французької влади, у тому числі вкрай лівих і крайніх правих. «Жовті жилети» традиційно проводять демонстрації по суботах. І хоча останнім часом кількість учасників і рівень насилля були на нижчому рівні, протести 16 жовтня завершилися розгромом та підпалами магазинів, банків і ресторанів на Єлисейських полях.