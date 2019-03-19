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19 Березень 2019, Київ 09:57
Новини | Міжнародні

«Жовтим жилетам» заборонять акції на Єлисейських полях і ще у кількох районах – прем’єр Франції

Акція руху «жовтих жилетів» у Парижі, Франція, 16 березня 2019 року

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Прем’єр-міністр Франції Едуард Філіп 18 березня оголосив про заборону акцій протесту «жовтих жилетів» на Єлисейських полях та в деяких інших районах Парижа, щоб запобігти насильству.

За його словами, заборона на акції протесту триватиме протягом невизначеного терміну в районах, які «найбільше постраждали» від насильства в Парижі, а також у Бордо і Тулузі.

Мирні санкціоновані протести будуть дозволені в інших місцях, додав Філіпп.

Він також оголосив про перегляд політики безпеки, що дозволить поліції проявити «більшу ініціативу» на місцях, щоб вжити заходів проти заворушників. Очікується, що сили безпеки почнуть використовувати безпілотники і відеоспостереження.

Прем’єр-міністр Франції повідомив, що 20 березня президент Емманюєль Макрон зніме з посади главу паризької поліції, 66-річного Мішеля Дельпюша, і замінить його Дідьє Лаллементом.

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Рух «жовтих жилетів», який почався в листопаді 2018 року як протест проти підвищення тарифів на паливо, зараз об’єднує противників курсу французької влади, у тому числі вкрай лівих і крайніх правих. «Жовті жилети» традиційно проводять демонстрації по суботах. І хоча останнім часом кількість учасників і рівень насилля були на нижчому рівні, протести 16 жовтня завершилися розгромом та підпалами магазинів, банків і ресторанів на Єлисейських полях.

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