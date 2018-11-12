Росія: у Пермі встановили опудало «Путіна». Ймовірного автора затримали і везуть у військкомат

Російські силовики у Пермі затримали ймовірного автора опудала із зображенням президента Росії Володимира Путіна та написом «Брехун», повідомила російська служба Радіо Свобода.За попередніми даними, автором перформансу може бути волонтер штабу Олексія Навального Олександр Шабарчін.

Опудало з'явилося в неділю, 11 листопада на перетині Комсомольського проспекту і вулиці Леніна у російському місті Перм. На грудях у нього був приклеєний аркуш паперу із написом «Воєнний злочинець Пиня В.В.», а на обличчі – маска президента Росії Володимира Путіна із написом «Брехун» на лобі.

Приблизно через півгодини після появи опудала, до арт-об'єкта приїхав наряд поліції і Росгвардії, які забрали скульптуру і затримали на місці секретаря регіонального відділення Лібертаріанської партії Росії в Пермському краї Олександра Котова.

Той, однак, заявив, що просто «проходив повз і вирішив зняти менекен на відео»

Разом з Котовим затримали його 17-річного знайомого. Удвох їх доставили у відділення поліції по Ленінському району Пермі.

«У нас вилучили речі, відпустили через чотири години без складання протоколу. Взяли пояснення, в якому я відмовився свідчити, посилаючись на 51 статтю Конституції. Відео вони не вилучили, бо не могли розблокувати мій мобільний телефон», – сказав Котов Радіо Свобода.

У прес-службі крайового МВС розповіли, що поліція почала перевірку. Силовики хочуть встановити ім'я автора і виконавця об'єкта, а після цього вирішать, чи порушувати справу.

У пермському штабі Олексія Навального Радіо Свобода розповіли, що це була не штабна акція, а її мотиви і виконання назвали «безглуздими».

Також у штабі тоді анонсували, що відео акції з'явиться на Youtube-каналі «Гроза Пермі».

Раніше саме на цьому каналі з'являлися відео політичних акцій Олександра Шабарчіна. 10 травня на каналі з'явилося відео з акцією «Дай п'ять, якщо проти Путіна». Активіст з однойменною плакатом просив городян потиснути йому руку, якщо вони згодні з цим гаслом. Відео набрало понад 200 тисяч переглядів.

Вперше Шабарчін провів політичний перформанс у квітні цього року. Він вийшов на вулиці з плакатом «Посигналь, якщо проти Путіна». Заклик був звернений до автомобілістів. Це відео набрало більше двох мільйонів переглядів на YouTube.

Олександр Шабарчін не встиг прокоментувати кореспонденту Радіо Свобода, чи дійсно є він автором і виконавцем арт-об’єкта. Поліцейські затримали його сьогодні, 12 листопада, у під'їзді його будинку.

Зараз Шабарчіна везуть у Верещагіно, його рідне місто, щоб передати в військкомат, як такого, що ухиляється від призову на військову службу. Активіст повідомив, що проходить медичне обстеження в пермської лікарні, про що своєчасно сповістив військкомат.