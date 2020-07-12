У Польщі згадали жертв Волинської трагедії

У Варшаві 11 липня вшанували жертв Волинської трагедії, яку в Польщі вважають геноцидом. Як повідомляє Польське Радіо, польські урядовці та представники громадськості поклали квіти до меморіальної дошки загиблим у Польовому соборі Війська польського і провели богослужіння.

Голова Управління зі справ ветеранів та репресованих Польщі Ян Юзеф Каспшик заявив: «Не про помсту, а про пам’ять волають жертви. Ми маємо пам’ятати і закликати українську сторону, аби вона нам дозволила гідно поховати жертви цього страшного злочину».

У проповіді єпископ Міхал Яноха сказав, що польсько-українські відносини ніколи не були настільки добрими, як сьогодні: «Є вільна Польща і є вільна Україна. Існує дуже багато болісних справ, але ми починаємо про це розмовляти».

До 77 річниці Волинської трагедії Інститут національної пам’яті Польщі створив онлайн базу, присвячену польським жертвам.

У перебігу Волинської трагедії 1943–44 років, яку в Польщі офіційно називають «Волинською різаниною», внаслідок дій Української повстанської армії, з одного боку, і низки польських формувань – націоналістичних, комуністичних і колаборантських із нацистами, – з іншого, загинули десятки тисяч людей.

За оцінками Польщі, від рук українських націоналістів в часи Другої світової війни загинуло 100 тисяч поляків.

Українські історики звертають увагу на українські жертви: кількість убитих оцінюють від 5 до понад 20 тисяч людей.

Посольство України в Польщі 11 липня заявило, що український народ разом із польським вшановує жертв Волині, «не ділячи їх на своїх чи чужих». У посольстві зазначили, що рішуче засуджують «будь-які прояви насильства, що ведуть до людиновбивства на етнічному ґрунті».

Голова Українського інституту національної памяті Антон Дробович раніше в інтерв’ю Радіо Свобода казав, що могили поляків в Україні, а українців у Польщі мають бути впорядковані і спільними зусиллями охоронятися. Також він сподівається, що буде видано спільний українсько-польський підручник із історії.

Політичні суперечки, пов’язані з оцінками тих подій, раніше призводили до зростання напруженості у відносинах між Україною і Польщею.