У Празі відбулася зустріч із ветеранами війни на Донбасі

У Празі у суботу 17 серпня відбулася зустріч із ветеранами війни на Донбасі, які приїхали до столиці Чехії, аби поділитися власним досвідом, отриманим під час боїв на сході України.

До дебатів були залучені представники різних формувань: як добровольці, так і захисники з лав спецпідрозділів МВС, ЗСУ та «Правого сектору».

Любов Чернецька від волонтерського складу презентувала власну книжку «Хто, як не ти?» про життя на фронті.

«Ця поїздка була важлива з двох причин: по-перше, щоб українські бійці зрозуміли, що і в Європі є люди, які їх підтримують, зокрема, українці, які їм допомагають. А по-друге, щоб і ми бачили людей, яким допомагаємо, і які творять історію та бережуть нас. Ми можемо навіть не знати всіх імен тих людей, які перебувають на сході, але ми маємо знати, що вони є – і про це ця зустріч», – сказав організатор акції активіст Ростислав Прокоп’юк.

Ідея заходу належить Павлу Затуліну – українцю, який близько 20 років перебуває у Чехії та активно надає у співпраці із чеськими неприбутковими організаціями допомогу на сході України.

Бійці поділилися своїми історіями про бої за Іловайськ, Дебальцево, про зміни, які з ними відбувалися на війні та після повернення до цивільного життя. Обговорили також ставлення українського суспільства до ветеранів конфлікту на Донбасі.

«Я вдруге буваю у такій діаспорі. Мені дуже сподобалося, що люди тут, які навіть не є громадянами України, все одно залучені у процес підтримки України та розуміють доцільність нашої оборони від росіян», – поділився думками львів’янин Ігор Шолтис із добровольчого батальйону «ОУН».

Як анонсували учасники зустрічі, після Чехії українські ветерани разом із волонтерами попрямують до Німеччини, де також планують особисто зустрітися із представниками тамтешньої української громади.