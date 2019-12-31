У Росії арештували підозрюваних у плануванні терактів, затриманих на підставі даних США

Суд у російському Санкт-Петербурзі взяв під варту до 29 лютого двох підозрюваних у плануванні терактів у місті під час новорічних свят. Про це повідомили в об’єднаній пресслужбі судів Санкт-Петербурга.

Суд ухвалив рішення 30 грудня. Російська влада ідентифікує підозрюваних як 22-річного Микиту Семенова і 23-річного Георгія Чернишова.

ФСБ Росії на вихідних повідомила, що підозрюваних затримали 27 грудня на підставі інформації від «американських партнерів».

У Кремлі повідомили, що 29 грудня президент Росії Володимир Путін розмовляв по телефону із президентом США Дональдом Трампом і подякував йому за надану розвідкою інформацію.

У Білому домі повідомили, що під час розмови обидва президенти «підтвердили намір продовжувати співпрацю по боротьбі з тероризмом між двома країнами».

Петербурзьке видання «Фонтанка» із посиланням на джерело в ФСБ повідомляло, що ціллю планованих нападів мали стати торговельний центр і собор, популярний серед туристів.

Підозрювані нібито надіслали фотографії на підтвердження цілей екстремістському угрупованню «Ісламська держава».

На відео, опублікованому ФСБ з обшуків за місцем проживання затриманих, видно боєприпаси, ножі, електричні кабелі й чорний одяг.

Російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомляло, що США раніше ділилися інформацією з російською владою про можливі теракти у жовтні цього року і в 2017-му.