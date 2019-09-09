У Росії назвали лауреата цьогорічної журналістської премії імені Політковської

Кореспондент видання «Медуза» Іван Голунов став лауреатом російської премії імені Анни Політковської «Камертон», повідомляє російська служба Радіо Свобода. Вручення премії відбулося напередодні у День міжнародної солідарності журналістів.

«Це не мій приз, це наголода для всіх нас за ту ситуацію, яка у нас була», – заявив медійник, отримуючи нагороду.

Іван Голунов – спеціальний кореспондент видання «Медуза». Нещодавно, у червні, був затриманий співробітниками поліції і звинувачений у поширенні наркотиків. Голунов заявив, що наркотики йому підкинули. Після активної громадської кампанії на захист Голунова МВС закрило справу.

Премія «Камертон» присуджується за «професійну майстерність, мужність і послідовність у відстоюванні принципів свободи слова, чесність, гідність, громадянську відповідальність і людське співчуття». Вона була заснована Спілкою журналістів Росії в пам'ять про вбиту в 2006 році журналістці «Нової газети» Анну Політковську.

Минулого року цю премію у Росії здобув головний редактор «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, якого в Україні підозрюють у державній зраді та незаконному зберіганні зброї і якого повернули Росії у рамках обміну «35 на 35» 7 вересня.