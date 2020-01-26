«Кащей бессменный»: у Росії затримали учасників кількох одиночних пікетів проти Путіна  

У Санкт-Петербурзі затримали учасника одиночного пікету проти змін до російської конституції Євгена Козлова: той стояв із плакатом із зображенням російського президента Володимира Путіна і написом «Кащей бессменный», повідомляє російське видання «МБХ медиа».

За повідомленням «МБХ медиа», цього ж дня було затримано ще двох осіб: Марія Малишева стояла з плакатом «Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба», а інший затриманий – Дмитро Гусєв – не мав ніякого плаката взагалі.

Затримання Козлова і Малишевої також підтверджує проєкт Радіо Свобода «Настоящее время».

Президент Росії Володимир Путін, виступаючи 15 січня з посланням перед російським парламентом, запропонував внести поправки до конституції країни.

Зокрема, він запропонував обговорити виключення слова «поспіль» у положенні конституції про можливість обиратися президентом Росії не більше ніж на два терміни. За словами Путіна, він не вважає це принциповою зміною. Хоча саме слово «поспіль» у конституції дозволило Путіну в 2012 році знову стати президентом – після двох термінів в 2000-2008 роках.

67-річний Володимир Путін домінує в російській політиці впродовж двох десятиліть, обіймаючи посаду президента або прем’єр-міністра з 1999 року. У 2018 році Путін був переобраний на новий шестирічний термін.