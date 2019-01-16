Вибух у місті Шахти: під завалами знайшли тіло п’ятої жертви

У місті Шахти Ростовської області Росії під завалами будинку, в якому стався вибух, знайшли тіло п’ятої жертви – 23-річної жінки. Про це повідомили у МНС Росії.

Після цього пошукові та аварійно-рятувальні роботи, які тривали майже дві доби, було завершено.

16 січня в Шахтах оголошений траур.

Вибух у дев’ятиповерховому будинку стався вранці 14 січня. Епіцентр вибуху був у квартирі на дев’ятому поверсі. У результаті частково обвалилися два верхні поверхи, були пошкоджені чотири квартири. Сімох людей вдалося врятувати з-під завалів, двох госпіталізували. З дому евакуювали 140 мешканців.

Правоохоронні органи порушили кримінальну справу про завдання смерті через необережність. Як пріоритетну слідство розглядає версію про вибух внаслідок витоку газу. Причиною могла стати несправність газового обладнання. Також перевіряють версію про людський фактор.